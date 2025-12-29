مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد مشاركته في مباراة أنجولا بكأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:41 م 29/12/2025
    مصطفي شوبير
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (7) (1)
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (12) (1)
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (11) (1)

احتفى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بمشاركته الأولى رفقة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا أمام أنجولا اليوم.

وشارك شوبير أساسيا في مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، ليسجل حضوره الأول في البطولة.

ونشر شوبير صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا وكتب: "الحمدلله دائما وأبدا".

واختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، دون تلقى أي هزيمة، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير المقبل 2025.

مصطفي شوبير منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وأنجولا أمم أفريقيا 2025

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا