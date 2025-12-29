أول تعليق من مصطفى شوبير بعد مشاركته في مباراة أنجولا بكأس أمم أفريقيا

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية

احتفى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بمشاركته الأولى رفقة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا أمام أنجولا اليوم.

وشارك شوبير أساسيا في مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، ليسجل حضوره الأول في البطولة.

ونشر شوبير صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا وكتب: "الحمدلله دائما وأبدا".

واختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، دون تلقى أي هزيمة، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير المقبل 2025.

