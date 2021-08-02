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"التأمين على الثروة الحيوانية" ينظم قافلتين توعويتين في أسواق الماشية بالبحيرة

06:17 م الإثنين 02 أغسطس 2021
"التأمين على الثروة الحيوانية" ينظم قافلتين توعويتين في أسواق الماشية بالبحيرة

أسواق الماشية

كتب- أحمد مسعد:

نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلتين إرشاديتين توعويتين في أسواق الماشية في مركزي الدلنجات، ودمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصلون عليها من خلال الصندوق.

وقال اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المربيين على مستوى محافظات الجمهورية، وتوعيتهم والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

وأشار صابر، إلى انه تم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وأيضًا تم توزيع المنشورات الإرشادية، الخاصة بالتأمين على الماشية، على كافة الفلاحين مربي الثروة الحيوانية المتواجدين في الأسواق، كذلك تم الإجابة على الاستفسارات الخاصة بهم وتم شرح الطرق السلمية في تربية الماشية وبعض الأمراض التي تصيب الحيوانات وطرق الوقايه منها وعلاجها.

أسواق الماشية الثروة الحيوانية البحيرة

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