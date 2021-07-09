الأكثر إقبالًا.. 131 ألف زائر في تاسع أيام معرض الكتاب

القاهرة - مصراوي:

شهد اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 131 ألف شخص.

وأعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته أروقة معرض الكتاب حيث اقترب عدد الزوار من المليون منذ افتتاحه.

وأشارت إلى أن اليوم التاسع حقق أعلى معدلات للزيارة اليومية وشهد حضور 131 ألف زائر مما يعكس حالة من الوعى المجتمعى المتجسدة في الرغبة فى المعرفة.

كما أثنت على إقامة مجموعة من الحلقات النقاشية المصغرة للأطفال والنشء من رواد المعرض تبادلوا خلالها قراءة عدد من العناوين كدلالة رمزية تجسد اهمية القراءة والاطلاع .

من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% من الطاقة الفعلية للقاعات، مشيرا إلى توقعه بارتفاع مضطرد خلال المدة المتبقية من أيام المعرض.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.