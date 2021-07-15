وزير الزراعة يبحث التعاون الزراعي مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر

كتب-أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأكد القصير، خلال الاجتماع، على أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها تاريخية وأزلية وتشهد تطورا كبيرا.

وأشار إلى أهمية قطاع الزراعة من حيث تحقيق الأمن الغذائي ودوره في زيادة الدخل القومي.

وقال القصير، إن استراتيجية مصر الزراعية 2030 تتضمن حصول المواطن المصري على غذاء صحي آمن ومستدام.

وأشار إلى النهضة الزراعية التي شهدتها مصر والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فضلا عن التوسع في تقديم الخدمات للمزارعين وتطبيق تكنولوجيات التحول الرقمي وتحسين دخل صغار المزارعين وتسهيل الحصول على قروض ميسرة وبسعر فائدة أقل.

وناقش وزير الزراعة التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والمشتغلين به والتي تتمثل أهمها في ندرة المياه والتصحر والتغيرات المناخية حيث تعمل الدولة المصرية جاهدة لمحاولة تخفيف هذه الآثار من خلال تحديث منظومة الري والتي تتكلف أموالا طائلة كذلك إقامة محطات تحلية مياه واستنباط أصناف نباتية تتحمل الملوحة والجفاف ومشروعات قومية كبرى سواء زراعية أو حيوانية منها إنشاء الصوب الزراعية ومشروع البتلو وإنشاء مراكز تجميع الألبان وإنشاء منصة زراعية رقمية.

وأشار القصير، إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية تستهدف تنمية الريف المصري وتحويل القرى المصرية لقرى منتجة.

وتابع القصير أن الإصلاحات الهيكلية في الوزارة بهدف تحسين الأداء، ووجه الشكر لـ "بانوفا" على التعاون الجيد والبناء لمنطمات الأمم المتحدة مع وزارة الزراعة.

من ناحيتها أشارت إيلينا، إلى أن منظمات الأمم المتحدة لديها خطة عمل استراتيجية جديدة ستبدأ من 2023 حتى 2027 تهدف إلى تحديد إطار وطني يمكن من خلاله دعم الدولة المصرية في هذا الصدد وطلبت أن يتضمن الإطار الاستراتيجي رؤية وزارة الزراعة خلال فترة الخمس سنوات القادمة وان المنظمات التابعة للأمم المتحدة منها الفاو وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الريفية الإيفاد يمكن أن تتعاون مع وزارة الزراعة في العمل على التحديات التي تواجه هذا القطاع وأن هناك مبادرة من الأمم المتحدة للمساهمة في تطوير 120 قرية مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة.