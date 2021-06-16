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بالهدايا والورود.. التنشيط السياحي بشرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "فلاي دبي"

12:22 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
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مصراوي

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، أولي الرحلات السياحية الوافدة علي خطوط طيران شركة فلاى دبي "Fly-Dubai" والتي وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر بعد مطار برج العرب الدولي.

وكان في استقبال السائحين الدكتور اسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الهدايا التذكارية والورود، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

مدينة شرم الشيخ التنشيط السياحي فلاي دبي مطار شرم الشيخ الدولي

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