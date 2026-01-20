إعلان

المفتي يُجري اتصالًا هاتفيًّا بالبابا تواضروس للاطمئنان على صحته

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:57 م 20/01/2026

الدكتور نظير محمد عيّاد

أجرى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك عقب العملية الجراحية التي أُجريت لقداسته مؤخرًا.

وخلال الاتصال، أعرب المفتي عن خالص دعواته القلبية وتمنياته الصادقة لقداسة البابا بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، راجيا لقداسته أن يعود إلى أرض الوطن في القريب العاجل سالما معافى.

من جانبه، ثمَّن قداسة البابا تواضروس الثاني هذا الاتصال الكريم، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية على اتصاله وحرصه، ومؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وما تمثله هذه العلاقات من دعامة أساسية لترسيخ قيم المحبة والتعايش والسلام داخل المجتمع المصري.

الدكتور نظير محمد عياد البابا تواضروس مفتي الجمهورية

