برلماني: "الاختيار 2" كشف أمام العالم الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، إن مسلسل "الاختيار 2" كشف عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية أمام الشعب المصري والشعوب العربية وشعوب العالم كله، بعد إذاعته مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية.

واعتبر دمرداش هذا المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصور لهذه الجماعة الخائنة التي لم يكن لها أي هدف سوى تدمير الوطن.

ووجه دمرداش، في بيان له اليوم السبت، التحية والتقدير إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج القدير تامر مرسي، مؤكدًا أنها أعادت الاعتبار إلى الدراما المصرية وكشفت عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان الارهابية،وجعلت الشعب المصري العظيم والشعوب العربية وشعوب العالم كله يلتفون حول الملحمة المصرية، وبطولات بواسل مصر في مسلسل "الاختيار 2".

وقال النائب إن هذا المسلسل الرائع كشف للعالم كله ما كانت تقوم به الجماعات الإرهابية لهدم الدولة المصرية؛ خصوصًا أن الجماعات حولت رابعة والنهضة إلى مكانَين لتجميع الأسلحة لمحاربة الدولة المصرية.

وتابع جدمرداش بأن هذا المسلسل جاء ليكشف للرأي العام المصري والعربي والعالمي عما حدث من الإخوان لتسليح الاعتصام، والدراما المصرية في هذا المسلسل العظيم كشفت وعرَّت جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم.

وأشاد النائب بترجمة هذا المسلسل حتى يرى العالم كله كيف نجح المصريون الأبطال قيادة وحكومة وقوات مسلحة باسلة وشرطة وطنية في الحفاظ على الدولة المصرية وأن مصر أقوى من أية جماعة.

وأكد دمرداش أن مسلسل "الاختبار 2" يعتبر واحدًا من أهم الوثائق التاريخية المصرية الذي كشف عما قامت به جماعة الإخوان ومحاولاتها الفاشلة لتحويل مصر إلى ساحة حرب أهلية، موجهًا تحية قلبية إلى جميع النجوم الأبطال الذين شاركوا في هذا المسلسل وجسدوا شخصياته بكل حرفية ومهنية رفيعة المستوى جذبت انتباه جميع المشاهدين المصريين والعرب ومن مختلف دول العالم.