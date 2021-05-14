وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسقط رأسه بمحافظة بني سويف
كتب - محمود مصطفى:
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بمسقط رأسه بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة بني سويف.
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان : "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية".
وأكدت وزارة الأوقاف، علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى
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