بدم بارد وإدراك كامل.. ننشر نص تقرير الطب النفسي في "جريمة المنشار"

كتب : أميرة يوسف

01:19 م 20/01/2026

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حصل "مصراوي" على نص تقرير الطب النفسي الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، والمُعد بالاستناد إلى الفحوص الإكلينيكية وما ورد بتقرير الطب الشرعي، بشأن المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، والذي حسم الجدل حول حالته العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وأكد التقرير، بحسب نصه، أن المتهم «يوسف. أ» يتمتع بكامل قواه العقلية، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية أو سلوكية من شأنها التأثير على إدراكه أو اختياره، سواء في الوقت الحالي أو أثناء ارتكاب الجريمة، مشددًا على انتفاء أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية.

وجاء في التقرير أن الفحص الطبي والنفسي الشامل، إلى جانب مراجعة تفاصيل الواقعة كما وردت بتقرير الطب الشرعي، أثبت «سلامة الوعي، وحسن الإدراك، والقدرة الكاملة على التمييز بين الصواب والخطأ، مع استيعاب تام لطبيعة الأفعال ونتائجها»، ما يؤكد أهلية المتهم للمساءلة القانونية الكاملة.

وأوضح التقرير أن المتهم خضع لعدة جلسات تقييم نفسي، شملت اختبارات قياس الذكاء، والاتزان الانفعالي، والقدرات الإدراكية، ولم تُسجل أي مؤشرات لذهان أو هلاوس أو اندفاع قهري أو اضطراب يفقده السيطرة على أفعاله.

وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب، قد قررت في جلسة سابقة عرض المتهم على الطب النفسي بناءً على طلب هيئة الدفاع، التي شككت في سلامة قواه العقلية نظرًا لبشاعة الجريمة، قبل أن يرد التقرير النهائي ليحسم الأمر بشكل قاطع.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية في ضوء التقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفقًا لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 12.37.38 PM

