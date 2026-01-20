إعلان

تحت رعاية الرئيس… انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "المهن في الإسلام"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:08 م 20/01/2026

الدكتور يوسف عامر

انطلقت ظهر الثلاثاء، فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "المهن في الإسلام وأثرها في عصر الذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرأس الجلسة التي تحمل عنوان "المهن في حضارات وشعوب العالم، الدكتور يوسف عامر عضو اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر.

ويحاضر في الجلسة، رئيس الإدارة المركزية لمسلمي تتارستان، والدكتور مراد جاثين مساعد رئيس جمهورية تتارستان، والدكتور أنس ليفاكوفيتش رئيس العلماء بالبوسنة والهرسك، والشيخ فيصل العمودي مدير مكتب الشئون الدينية لمسلمي كينيا، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

ومن المقرر أن يطلق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مساء اليوم، وثيقة القاهرة للمهن"، في ختام المؤتمر، بهدف تقديم خطاب فكري وحضاري مُلهِم، يسهم في دفع مسيرة العمران، وتعزيز ثقافة العمل، والقضاء على الفقر.

الدكتور يوسف عامر المهن في حضارات وشعوب العالم مؤتمر المهن في الإسلام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

