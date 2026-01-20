بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد

قررت هيئة السكة الحديد، إنهاء التعاقد مع شركة "فوري" ووكلائها، وذلك عقب رصد مخالفات تتعلق بالتلاعب في طباعة التذاكر.

وأكدت الهيئة، استمرار خدمة بيع التذاكر من خلال باقي وكلاء التحصيل المعتمدين، الملتزمين بضوابط وشروط التعاقد، وهم: (خالص - الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - مصاري - أموال - موجه - سمارت باي - وقتي).

كما أوضحت السكة الحديد أن حجز التذاكر ما زال متاحًا عبر عدة منافذ رسمية، تشمل:

1- شبابيك التذاكر بالمحطات على مدار 24 ساعة

2- مكاتب المدينة وعددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية

3- الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهاتف المحمول

4- حجز القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الخدمة الصوتية على رقم 1661

5- ماكينات الحجز الذاتي TVM المتوفرة ببعض المحطات

