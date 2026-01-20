رئيس الوزراء يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة؛ إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس؛ بتولي مهام منصبه، يرافقه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش؛ وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، في زيارة اليوم لمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وخلال تقديم التهنئة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، للمستشار هشام بدوي، بخالص تمنياته القلبية بالتوفيق والسداد في مهمته الوطنية على رأس هذا الصرح التشريعي العريق، الذي يُكن له كل تقدير وإعزاز، مؤكدًا ثقته في قدرة المستشار الجليل على أداء دور مهم في إثراء العمل التشريعي والرقابي بالمجلس، اتصالاً بما قدمه من إسهام بارز عبر مسيرته المتميزة في المناصب القانونية والرقابية الرفيعة التي تقلدها.

وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بتوجيه هذه التهنئة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، الذي يشهد الانتقال للعمل بشكل كامل في الدورة التشريعية الحالية، مؤكدًا تطلعه لتحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الحكومة والبرلمان بتشكيله الجديد، ومد جسور التواصل والتعاون الكاملين بين أعضاء الحكومة ونواب الشعب، كي تتكاتف الجهود في سبيل تحقيق رؤية وتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقرار وتنمية وتقدم ورفعة هذا الوطن، وبما يعود بالنفع على عموم المواطنين.

بدوره، رحب المستشار هشام بدوي؛ برئيس الوزراء، مُعربًا عن امتنانه للزيارة وتقديره لهذه التهنئة، مُؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا كاملًا بين الحكومة ومجلس النواب، للعمل وفق هدف واحد ومصلحة مشتركة؛ ابتغاء صالح الوطن والمواطن.

