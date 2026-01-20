بعد صعوده المفاجئ.. ما هو Threads الذي ينافس X على الهواتف؟

كتب- محمود الهواري:

كشف تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Similarweb أن تطبيق Threads التابع لشركة Meta أصبح يشهد استخداما يوميا أكبر على الهواتف المحمولة مقارنة بتطبيق X من إيلون ماسك.

وبينما لا يزال X متفوقا على Threads على الويب، فقد شهد تطبيق Threads للهواتف الذكية (iOS وAndroid) زيادة مستمرة في عدد المستخدمين النشطين يوميًا خلال الأشهر الأخيرة.

ما هو تطبيق Threads؟

Threads هو تطبيق تواصل اجتماعي أطلقته شركة Meta، ويتيح للمستخدمين مشاركة النصوص، الصور، الفيديوهات، والمنشورات القصيرة مع متابعيهم، مع التركيز على التفاعل المباشر وصناع المحتوى.

ويوفر التطبيق ميزات مثل المجتمعات القائمة على الاهتمامات، الرسائل الخاصة، المنشورات المختفية، والنصوص الطويلة، ويسعى لمنافسة منصات مثل X وتويتر سابقا.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا على تطبيق Threads حوالي 141.5 مليون مستخدم على الأجهزة المحمولة اعتبارًا من 7 يناير 2026، مقارنة بـ 125 مليون مستخدم لتطبيق X على الهواتف المحمولة.

ويرجح أن هذا النمو ناتج عن اتجاهات طويلة الأمد، وليس مجرد رد فعل على الجدل الأخير حول منصة X، والتي شملت استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Grok لإنشاء صور عارية لنساء، بما في ذلك قاصرات في بعض الحالات، مما دفع المدعي العام في كاليفورنيا لفتح تحقيق، بعد تحقيقات مماثلة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل.

أسباب نمو Threads

ساهمت عدة عوامل في زيادة استخدام التطبيق على الهواتف المحمولة، منها الترويج المتبادل عبر منصات Meta الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام وتركيز التطبيق على صناع المحتوى والمجتمعات الرقمية والإطلاق السريع للميزات الجديدة، بما في ذلك الفلاتر المحسّنة، الرسائل الخاصة، النصوص الطويلة، المنشورات المختفية، وتجارب الألعاب.

وساعدت الدراما الأخيرة على قناة X وزيادة المنافسة بين المنصات، بما في ذلك شركة Bluesky الناشئة، في تعزيز تثبيت تطبيق Threads على الهواتف.

أرقام المستخدمين والنمو

تشير الأرقام الرسمية لشركة Meta إلى أن تطبيق Threads تجاوز 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في أغسطس 2025، ثم وصل إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميًا في أكتوبر من نفس العام، مما يعكس استمرار اتجاهات النمو لعدة أشهر.

ووفقا لشركة Similarweb، تقلصت فجوة عدد المستخدمين النشطين يوميًا بين Threads وX على الأجهزة المحمولة، بعد أن سجل Threads نموًا بنسبة 127.8% على أساس سنوي حتى يونيو 2025.

شعبية المنصتين على الإنترنت

في حين يتفوق تطبيق X على Threads في الولايات المتحدة، إلا أن الفارق يتقلص، مقارنة بالوضع قبل عام حيث كان لدى X ضعف عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

ويبرز الفرق في شعبية المواقع الإلكترونية، حيث يسجل موقع X حوالي 145.4 مليون زيارة يومية، بينما يبلغ عدد زيارات موقع Threads اليومية نحو 8.5 مليون عبر موقعي Threads.com وThreads.net.