الخميس 29 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص - قرار رسمي

كتب : محمد سامي

01:04 م 20/01/2026 تعديل في 01:10 م

وزير العمل محمد جبران

كتب- محمد سامي:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

وأوضح الكتاب الدوري، أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، يستحق أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجر مثلي هذا اليوم، أو منحه يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودَع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

وأشار الكتاب إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على انتظام العمل والإنتاج.

وشددت وزارة العمل على التزام جميع الجهات المعنية، ومديريات العمل بالمحافظات، والإدارات المختصة، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ونشره على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام الكامل بمضمونه.

وزير العمل محمد جبران

وزير العمل محمد جبران القطاع الخاص عيد ثورة 25 يناير عيد الشرطة

