"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأحدث أعمالها الغنائية، والتي جاءت بعنوان "أزمة نفسية".

ونشرت هيفاء صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت جزءًا من كلمات أغنيتها الجديدة: "خروجه من حياتي صدمة مش معمول حسابها، والفرقة ياه منها ومن قلة أدبه".

كما وجهت هيفاء رسالة ونصيحة لمتابعيها، وكتبت: "الاعتراف بالأزمة النفسية شيء مفيد للمشاعر، عشان تاخد الوقت الكافي للتعايش مع الوجع اللي جواك.. إنتوا بتعترفوا لو واجهتوا أزمات نفسية بسبب الفراق".

أغنية "أزمة نفسية" من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج تميم.

