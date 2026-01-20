إعلان

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها

كتب : سهيلة أسامة

11:22 ص 20/01/2026 تعديل في 12:34 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 3 صورة
    هيفاء وهبي 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأحدث أعمالها الغنائية، والتي جاءت بعنوان "أزمة نفسية".

ونشرت هيفاء صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت جزءًا من كلمات أغنيتها الجديدة: "خروجه من حياتي صدمة مش معمول حسابها، والفرقة ياه منها ومن قلة أدبه".

كما وجهت هيفاء رسالة ونصيحة لمتابعيها، وكتبت: "الاعتراف بالأزمة النفسية شيء مفيد للمشاعر، عشان تاخد الوقت الكافي للتعايش مع الوجع اللي جواك.. إنتوا بتعترفوا لو واجهتوا أزمات نفسية بسبب الفراق".

أغنية "أزمة نفسية" من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج تميم.

اقرأ أيضًا:

فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش

أميرة أديب تشيد بفيلم "Giant".. وأمير المصري يرد

هيفاء وهبي إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
"اعطني قميصك".. لاعب نيجيريا يكشف كواليس لقطته المثيرة مع شوبير
رياضة عربية وعالمية

"اعطني قميصك".. لاعب نيجيريا يكشف كواليس لقطته المثيرة مع شوبير
"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
زووم

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع