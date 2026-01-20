إعلان

رجلان و8 سيدات | مشاجرة عنيفة بين عائلتين بالدقهلية والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:41 م 20/01/2026 تعديل في 01:15 م

المتهمين

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الدقهلية.
وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة وقعت بتاريخ 16 ديسمبر 2025 بين طرفين، الأول يضم شخصًا وخمس سيدات، والثاني يضم شخصًا وثلاث سيدات، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أجا.
وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات عائلية حول الميراث، تطورت إلى تعدٍّ متبادل بالضرب بين الطرفين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية مشاجرة حافظة الدقهلية

