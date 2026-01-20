مباريات الأمس
أبرزهم إمام عاشور وديانج.. 5 لاعبين بالأهلي مطلوبون في أوروبا

كتب : مصراوي

08:30 ص 20/01/2026 تعديل في 10:05 ص
    أليو ديانج
    أليو ديانج
    ديانج
    أليو ديانج أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر

كتب- محمد عبدالهادي:

يشهد الميركاتو الشتوي الجاري، تحركات قوية داخل صفوف النادي الأهلي، بعدما تلقي أكثر من لاعب عرضًا للرحيل إلي دوريات أوروبية كبري.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين المهددين بالرحيل عن النادي الأهلي لتلقيهم عروضًا أوروبية كالتالي:

أليو ديانج: أحدث اللاعبين الذين تلقوا اهتمامًا أوروبيا عقب مشاركته مع منتخب بلاده مالي في كأس الأمم الأفريقية، حيث تلقي وكيله عرضًا رسميًا من جيرونا الإسباني للإنضمام إلي صفوفه.

إمام عاشور: كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات سابقة أن نادي كولومبوس كرو الأمريكي يهتم بالتعاقد مع اللاعب إمام عاشور، ومستعد لتقديم عرض مالي ضخم للحصول على خدماته.

أحمد نبيل كوكا: تلقي اللاعب الشاب عرضًا رسميًا في الصيف الماضي من نادي قاسم باشا الناشط في الدوري التركي، ولكن المفاوضات حينها لم تتم، وبات اللاعب قريبًا من الرحيل في الميركاتو الجاري لعدم مشاركته مؤخرًا مع الفريق وسط انفتاح بخوض تجربة أوروبية.

مصطفي شوبير: شهدت الفترة الماضية أنباء قوية عن إهتمام نادي إشبيلية الإسباني بالحصول على خدمات الحارس الشاب مصطفي شوبير.

نيجك جراديشار: بات المهاجم السلوفيني قاب قوسين من الرحيل عن الأهلي إلي الدوري المجري، بعد اهتمام نادي أويبست بضمه، في ظل رغبة الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي كأس الأمم الأفريقية أليو ديانج

