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أحمد عز ونيلي كريم ويسرا في احتفالية موكب المومياوات (صور)

08:02 م السبت 03 أبريل 2021
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كتب- محمد نصار:

شارك عدد من الفنانين في احتفالية موكب المومياوات الملكية، في فيلم قصير شاهده الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الآثار المصرية الفرعونية.

وشارك الفنانون أحمد عز وأحمد حلمي وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، ويسرا ومنى ذكي وهند صبري ونيلي كريم.

أحمد عز نيلي كريم يسرا احتفالية موكب المومياوات موكب المومياوات الملكية نقل المومياوات الملكية

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