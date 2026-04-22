أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح باب التقديم لحركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي 2026/2027، وذلك لأعضاء المهن الطبية الراغبين في الالتحاق ببرامج (الدبلوم – الماجستير – الدكتوراه).

وأوضحت الوزارة أن تقديم وقبول الأوراق يتم بجميع مديريات الشؤون الصحية، وأمانات المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، خلال الفترة من 23 أبريل 2026 حتى 24 مايو 2026، على أن لن يُنظر في أي طلبات تُقدم بعد هذا الموعد.

وأكدت أن التسجيل الإلكتروني شرط أساسي للتقديم، حيث يتعين على المرشح استيفاء البيانات عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للمنح والبعثات (pge.mohp.gov.eg)، مع ضرورة مراجعة دقة البيانات وطباعة نموذج التسجيل قبل الخروج من النظام.

وشددت الوزارة على أن تسليم المستندات المطلوبة يتم بإدارة التدريب بجهة العمل الأصلية للمتقدم، سواء بمديريات الشؤون الصحية أو أمانات المراكز الطبية المتخصصة أو الأمانة العامة للصحة النفسية التابع لها.

كما دعت المتقدمين إلى مراجعة شروط الجامعات والدليل الإرشادي بعناية قبل تسجيل الرغبات، مع الالتزام بكتابة ثلاث رغبات، وإتاحة إمكانية الترشح لجامعة بديلة حال عدم التوافق مع الرغبة الأولى،والدخول على صفحة الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيس بوك للمتابعة وطرح الأسئلة إن وجدت.




