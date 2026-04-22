وزير الري يبحث مع الصين تطوير الإدارة الذكية للمياه والتوسع في التحول الرقمي

كتب : محمد أبو بكر

11:38 ص 22/04/2026
    إدارة المياه (3)
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لياو جيوي، رئيس مفوضية نهر اليانجتسي بجمهورية الصين الشعبية.

وأكد "سويلم"، بحسب بيان وزارة الري، الأربعاء، خلال اللقاء، على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين في كافة المجالات، والتي تعود لعشرات السنوات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1956، واهتمام الوزارة بمواصلة التعاون مع الجانب الصيني في مجال المياه، والاستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية الكبيرة التي تمتلكها الصين في إدارة أحواض الأنهار الكبرى.

وأضاف أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبًا بين مفوضية نهر اليانجتسي والمركز القومي لبحوث المياه ستمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية نهر اليانجتسي، رغبة بلاده في تعميق التعاون وتبادل الزيارات الفنية مع المتخصصين بالوزارة، مما يسهم في نقل المعرفة والتبادل التكنولوجي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال تطوير إدارة المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية والرقمنة في إدارة المياه، بالاعتماد على أحدث أجهزة قياس التصرفات، وكيفية ربطها بأنظمة رقمية قادرة على متابعة حركة المياه، بما يمكن متخذي القرار من تحقيق المتابعة المستمرة للتصرفات المائية، وتقييم العديد من السيناريوهات المختلفة. كما تم بحث تعزيز الاستفادة من طائرات الدرون في عملية توزيع المياه، والتعاون في مجال متابعة وتقييم المنشآت المائية.

وأوضح وزير الري، أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة إدارة المياه بزمام ترعة الإسماعيلية وفروعها، حيث يمكن الاستفادة من التجارب الصينية في مجال التوأمة الرقمية والإدارة الذكية في تنفيذ أعمال التطوير.

وأكد "سويلم"، على ضرورة فتح آفاق التعاون، وتبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، مثل تقنيات الاستشعار عن بعد، والنمذجة الهيدروليكية والهيدرولوجية، والأنظمة المتقدمة للتنبؤ بالأمطار، والجمع بين مصادر البيانات المختلفة كالقياسات الأرضية وبيانات الأقمار الصناعية والنمذجة الرقمية، وزيادة التبادل الفني والتقني بين الجانبين، وتبادل الزيارات الميدانية بين البلدين للتعرف على المشروعات والتقنيات المنفذة على الطبيعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إدارة المياه التكنولوجيا المائية نهر اليانجتسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخر فرصة.. فيفا يطرح دفعة تذاكر جديدة لـ 104 مباريات في كأس العالم
رياضة محلية

آخر فرصة.. فيفا يطرح دفعة تذاكر جديدة لـ 104 مباريات في كأس العالم
النيابة العامة تُسلم سبائك فضية وتعلن إخلاء أراضي من المركبات المتحفظ عليها
حوادث وقضايا

النيابة العامة تُسلم سبائك فضية وتعلن إخلاء أراضي من المركبات المتحفظ عليها
"مين سرق الساعة؟".. تامر حسني يمازح باسم سمرة بفيديو طريف
زووم

"مين سرق الساعة؟".. تامر حسني يمازح باسم سمرة بفيديو طريف
هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
اقتصاد

هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
الحرس الثوري: نحن على أعتاب نظام إقليمي جديد في آسيا مع انهيار الهيمنة
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري: نحن على أعتاب نظام إقليمي جديد في آسيا مع انهيار الهيمنة

مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟