تجديد الثقة في بيتر وجيه مساعدًا لوزير الصحة للطب العلاجي

كتب : أحمد جمعة

02:09 م 22/04/2026

د. بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشؤون الطب العلاجي

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور بيتر وجيه، مساعدًا للوزير لقطاع الطب العلاجي، لمدة عام.

وسبق للدكتور بيتر وجيه أن تولى رئاسة قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، كما شغل منصب نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحقق خلال فترة توليه نقلة نوعية في عدد من الملفات.

كما سبق أن تولى إدارة معهد ناصر للأقسام الحرجة والطوارئ، إلى جانب عمله مديرًا لمستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

