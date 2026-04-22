أثارت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "تسنيم" مجدداً يوم الأربعاء فكرة أن دول الخليج العربي لا تزال عرضة لقطع كابلات البيانات البحرية الخاصة بها في مضيق هرمز.

وأشار تقرير وكالة أنباء تسنيم إلى أن "الضرر المتزامن الذي يلحق بالعديد من الكابلات الرئيسية - سواء كان ذلك بسبب الحوادث أو العمل المتعمد - قد يتسبب في انقطاعات شديدة في جميع أنحاء الخليج العربي".

يذكر أن هناك العديد من الكابلات عبر المضيق، وقد شهدت المنطقة بالفعل انقطاعات في الخدمة بعد قطع كابلات بحرية عدة مرات في البحر الأحمر، وكانت جماعة الحوثي قد هددت بقطع هذه الكابلات في السابق.