رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد بيان رئيس الوزراء

03:47 م الإثنين 26 أبريل 2021
رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد بيان رئيس الوزراء

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إلقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد.

وأحال رئيس البرلمان، بيان رئيس مجلس الوزراء، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للانعقاد اليوم بعد انتهاء الجلسة، على أن يتم مناقشة القرار الذي تنتهي إليه اللجنة العامة أمام جلسة البرلمان العامة غدا الثلاثاء.

حنفي جبالي الجلسة العامة للبرلمان رئيس الوزراء مجلس النواب مصطفى مدبولي

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