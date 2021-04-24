وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مشروعات تطوير الريف المصري بمركز الصف

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، السبت، مقر مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الودي حيث يعد واحدا من 5 مجمعات حكومية سيتم إقامتها على مستوى الوحدات المحلية بمركز ومدينة الصف ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شارك في الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمحافظة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستمع شعراوي وراشد إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروعات حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المجمع على مساحة 700 م2 ليضم مقر الوحدة المحلية القروية، ومقر المجلس المحلي القروي المنتخب، ومقر المركز التكنولوجي المصغر، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وسجل مدني، وشهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي ، وتعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن مجمع الخدمات الحكومية سيساهم في تيسير وتبسيط وصول الخدمات المهمة لأهالي القرى وتسهيل عملية الربط الإلكتروني لهذه الخدمات وحوكمتها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن كافة المراكز المستهدفة في المبادرة في 22 محافظة وعددها 51 مركزا إداريا تم بدء تنفيذ المشروعات فيها بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لـ 1136 مشروعا في 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84% من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية).

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزة للتنفيذ .

وخلال الزيارة أشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات لإنجاح المبادرة الرئاسية، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بضرورة المشاركة في أعمال التطوير لتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن.

وأوضح راشد، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالمبادرة وهناك متابعة مستمرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

واطلع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الشرح إلى تفاصيل الموقف التنفيذي لمحطتي معالجة أبوعريضة والودي لخدمة 13 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي حيث من المقرر أن تعمل محطة معالجة أبوعريضة بطاقة 20 ألف م3 في اليوم وتصل إلى 28 ألف م3 وهم غمازة الكبرى والأخصاص ونجوع العرب ونزلة عليان وغمازة الصغرى وعرب الحصار البحرية، ومحطة معالجة الودي بطاقة 15 ألف م3 في اليوم وتصل إلى 22 م3 لخدمة قرى المنشي وعرب العيايدة والجزيرة الشقراء وأسكر والودي والديسمي.

