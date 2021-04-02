نقيب الأشراف وأمين دينية النواب يفتتحان مسجد "سيدي شاور" بشبين القناطر - صور

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السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة

كتب - محمود مصطفى:

افتتح السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الجمعة، مسجد سيدى شاور بقرية منشأة الكرام، مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

وحضر حفل الافتتاح، الدكتور محمد أبو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، نائبا عن الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، والدكتور عبد الناصر عواد وكيل وزارة الاتصالات، والشيخ فؤاد عبد العظيم، والشيخ محمد عز وكيل وزارة الأوقاف السابق، وسمير صبحى و محافظ عمران عضوي مجلس النواب، و ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ.

وأقيم المسجد بالجهود الذاتية من أهالي قرية منشأة الكرم على مساحة 900 متر، على الطراز المعماري الحديث.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية حول "مفهوم التنمية الشاملة"، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقام نقيب الأشراف، بصحبة الدكتور محمد ابو هاشم بجولة تفقدية داخل المسجد، وألقى الشيخ فؤاد عبدالعظيم كلمة عقب انتهاء خطبة الجمعة.