

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية والمكملات الغذائية، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.

إحباط ترويج أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية ضخمة بلغت 720 ألف قرص من الأدوية والمكملات الغذائية، دون وجود أي مستندات أو أوراق تفيد بمصدرها أو مدى صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يعتزمون ترويج المضبوطات بهدف الغش والتدليس على المواطنين، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وضبط الأسواق.