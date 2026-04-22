بدء الجلسة العامة لمجلس النواب ووزير المالية يلقي بيان الموازنة الجديدة

كتب : نشأت حمدي

11:52 ص 22/04/2026

مجلس النواب

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، التي تشهد مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

ومن المقرر أن يقدم أحمد كجوك، وزير المالية، بيانًا تفصيليًا أمام النواب يتناول أبرز ملامح الموازنة الجديدة، والتي تستهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الإعلان عن زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات.

كما يستعرض أحمد رستم، وزير التخطيط، بيان الحكومة الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

وشهدت الجلسة كذلك عرض سياسات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، واستعراض أبرز أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن تستكمل مناقشة مواده خلال الجلسات المقبلة، بعد الاستماع إلى ملاحظات النواب حول التشريع الجديد.

مجلس النواب الموازنة العامة 2027 وزير المالية

أعراض خادعة.. متى تتحول الشكوى البسيطة إلى إنذار بالسرطان؟
