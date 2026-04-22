إعلان

وزارة الصحة تغلق عيادة "هيلثي لايف كلينك".. وتكشف الأسباب

كتب : أحمد جمعة

12:08 م 22/04/2026

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة هيلثي لايف كلينك للتغذية العلاجية والتجميل بمدينة نصر، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والمعايير الطبية، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المرور كشف عمل العيادة دون ترخيص مخالفاً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، كما ضُبطت كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر (إلى جانب غياب عقد لتداول النفايات الخطرة) وقصور حاد في سياسات مكافحة العدوى )، مما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في بيان، أنه تم إغلاق المنشأة فوراً بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

الصحة تحذر المواطنين من الإعلانات الطبية المضللة

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهيبة التحقق من ترخيص مزاولة المهنة للأطقم الطبية والتراخيص الرسمية لأي مركز قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل برنامج "الطيبات".. كيف كان طعام النبي ﷺ يوميًا؟
أخبار

وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
أخبار مصر

وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
جلسة حاسمة.. عبد الحفيظ يجتمع بالشحات وكوكا لتجديد تعاقدهما
رياضة محلية

جلسة حاسمة.. عبد الحفيظ يجتمع بالشحات وكوكا لتجديد تعاقدهما
حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟