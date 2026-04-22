أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة هيلثي لايف كلينك للتغذية العلاجية والتجميل بمدينة نصر، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والمعايير الطبية، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المرور كشف عمل العيادة دون ترخيص مخالفاً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، كما ضُبطت كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر (إلى جانب غياب عقد لتداول النفايات الخطرة) وقصور حاد في سياسات مكافحة العدوى )، مما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في بيان، أنه تم إغلاق المنشأة فوراً بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

الصحة تحذر المواطنين من الإعلانات الطبية المضللة

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهيبة التحقق من ترخيص مزاولة المهنة للأطقم الطبية والتراخيص الرسمية لأي مركز قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي.