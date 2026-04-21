إعلان

رئيس "شباب النواب" يكرم اتحاد الكرة و"التوأم".. وأبو ريدة يهديه قميص المنتخب

كتب : نشأت حمدي

09:50 م 21/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أبو ريدة يهديه قميص المنتخب
  • عرض 3 صورة
    لجنة الشباب بالنواب تكرّم أبو ريدة والجهاز الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرّمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشباب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم لمونديال كأس العالم 2026، وذلك بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وثمن رئيس لجنة الشباب، خلال التكريم، التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية لدعم المنتخب، مشيدًا بالدور الذي يقوم به اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى جانب الجهود المبذولة من الحكومة لدعم المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه، وجه المهندس هاني أبو ريدة، والتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، الشكر للجنة الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدين أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.

وفي السياق ذاته، قام هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بإهداء رئيس لجنة الشباب، النائب محمد مجاهد، قميص المنتخب القومي، معبرًا عن تقديره البالغ للجنة ودورها الملموس في دعم الرياضة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة شباب النواب هاني أبو ريدة مجلس النواب حسام حسن اتحاد الكرة

أحدث الموضوعات

نهاد أبو القمصان: "رانيا المشاط مضت اتفاقيات بمليارات ومتقدرش توقع عقد
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان: "رانيا المشاط مضت اتفاقيات بمليارات ومتقدرش توقع عقد
خارطة طريق برلمانية لتطوير الإسعاف.. تحسين الأجور وتحديث الأسطول
أخبار مصر

خارطة طريق برلمانية لتطوير الإسعاف.. تحسين الأجور وتحديث الأسطول
جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
أخبار مصر

جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
رياضة عربية وعالمية

لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز
زووم

أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

