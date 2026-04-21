رئيس "شباب النواب": لا مجال للتقصير.. نريد إنجازًا يليق باسم مصر في المونديال

كرّمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشباب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم لمونديال كأس العالم 2026، وذلك بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وثمن رئيس لجنة الشباب، خلال التكريم، التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية لدعم المنتخب، مشيدًا بالدور الذي يقوم به اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى جانب الجهود المبذولة من الحكومة لدعم المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه، وجه المهندس هاني أبو ريدة، والتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، الشكر للجنة الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدين أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.

وفي السياق ذاته، قام هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بإهداء رئيس لجنة الشباب، النائب محمد مجاهد، قميص المنتخب القومي، معبرًا عن تقديره البالغ للجنة ودورها الملموس في دعم الرياضة المصرية.