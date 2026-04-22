استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، استكمالًا لزيارتها إلى مدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، الأربعاء الماضي، وفي إطار متابعة ما تم طرحه من احتياجات ثقافية لأبناء المنطقة.

وتم خلال اللقاء، بحث آليات تنفيذ ما وعدت به وزيرة الثقافة أهالي وشيوخ وعواقل شلاتين، بشأن التوسع في الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية الموجهة لأبناء المنطقة، وزيادة الورش الخاصة بالحرف التراثية، إلى جانب دعم المواهب الشابة في مجالات الأدب والفنون الشعبية.

كما ناقشت وزيرة الثقافة مع محافظ البحر الأحمر التفاصيل الخاصة بنقل المكتبات المتنقلة، وعربات المسرح المتنقل، وأتوبيس الفن الجميل إلى مدينة شلاتين والقرى التابعة لها، تمهيدًا لبدء تقديم أنشطتها، فضلًا عن البدء الفوري في أعمال رفع كفاءة قصر ثقافة شلاتين.

وتناول اللقاء، بحسب بيان وزارة الثقافة، الأربعاء، كذلك سبل تطوير العمل بقصر ثقافة الغردقة، من خلال تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بما يتناسب مع طبيعة المدينة الساحلية، واستثمار تنوعها البيئي والسياحي في استضافة فعاليات نوعية تُبرز هويتها الثقافية، إلى جانب إطلاق برامج لاكتشاف المواهب من أبناء المحافظة، وتنظيم عروض مسرحية وموسيقية تلائم الجمهور المتنوع من المصريين والأجانب. كما تم الاتفاق على إدراج قصر الثقافة ضمن الخريطة السياحية للمحافظة.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي حرص الوزارة على تلبية احتياجات أهالي شلاتين وغيرها من المدن الحدودية، التي تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى تحقيق الأمن الثقافي والعدالة الثقافية في مختلف ربوع الوطن.

وأضافت أن زيارتها إلى شلاتين تمثل محطة مهمة، كونها الأولى لوزير ثقافة يزور المنطقة، حيث أتاحت لها التعرف عن قرب على احتياجات الأهالي، فضلًا عن الوقوف على ما تتميز به المنطقة من ثراء في الحرف التراثية والفنون الشعبية، مؤكدة العمل خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من هذا التراث وتقديمه عبر قصور الثقافة في القاهرة ومختلف المحافظات.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى وعدها لمشايخ وعواقل شلاتين باختيار الفرق الفنية المتميزة من أبناء المدينة لتقديم فنونها الفلكلورية في عدد من الفعاليات الدولية، وفي مقدمتها العروض التي تستضيفها الأكاديمية المصرية للفنون بروما، بما يسهم في التعريف بالتراث المصري الأصيل على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور وليد البرقي بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الخطط والبرامج الثقافية على أرض محافظة البحر الأحمر.