أفغانستان: انفجار يهز مدينة مزار الشريف

كتب : د ب أ

10:36 ص 22/04/2026

انفجار يهز مدينة مزار الشريف

ذكرت تقارير أن انفجارا وقع في المنطقة الشرقية من مدينة مزار شريف، عاصمة ولاية بلخ، دون تفاصيل مؤكدة عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار وسط تزايد التوترات الإقليمية الأمنية.

موقع انفجار مزار الشريف

وقالت مصادر محلية في شمال مدينة مزار شريف إن انفجارا قويا سُمع مساء أمس الثلاثاء في منطقة "طريق مسعود" بالقرب من ضريح روضة مبارك، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال السكان إن الانفجار سُمع في العديد من الأجزاء بالمدينة، على الرغم من أنه لم يتضح السبب المحدد ولا حجم الأضرار بعد.

ولم تصدر السلطات أي تأكيد أو بيان رسمي في هذا الصدد ولم يتم التحقق من التفاصيل المتعلقة بالضحايا ولا طبيعة الانفجار بعد.

