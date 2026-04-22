آخر فرصة.. فيفا يطرح دفعة تذاكر جديدة لـ 104 مباريات في كأس العالم

كتب : محمد خيري

11:03 ص 22/04/2026 تعديل في 11:06 ص

كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعة جديدة من تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في إطار المرحلة المتقدمة من عملية البيع، وذلك قبل نحو 50 يومًا من انطلاق البطولة المقررة في 11 يونيو المقبل.

وأوضح فيفا أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر جميع مباريات البطولة، البالغ عددها 104 مباريات، عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة عدد من المقاعد في الصفوف الأمامية داخل الملاعب.

بيع 5 ملايين تذكرة لكأس العالم

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه تم بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة حتى الآن، في ظل الإقبال الكبير على النسخة المرتقبة، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتُعد هذه المرحلة من بين المراحل الأخيرة لبيع التذاكر، على أن يستمر طرح كميات إضافية بشكل دوري حتى موعد المباراة النهائية في 19 يوليو، وذلك حال توافر مقاعد في بعض المباريات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم فيفا منتخب مصر

