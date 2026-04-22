أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعة جديدة من تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في إطار المرحلة المتقدمة من عملية البيع، وذلك قبل نحو 50 يومًا من انطلاق البطولة المقررة في 11 يونيو المقبل.

وأوضح فيفا أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر جميع مباريات البطولة، البالغ عددها 104 مباريات، عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة عدد من المقاعد في الصفوف الأمامية داخل الملاعب.

بيع 5 ملايين تذكرة لكأس العالم

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه تم بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة حتى الآن، في ظل الإقبال الكبير على النسخة المرتقبة، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتُعد هذه المرحلة من بين المراحل الأخيرة لبيع التذاكر، على أن يستمر طرح كميات إضافية بشكل دوري حتى موعد المباراة النهائية في 19 يوليو، وذلك حال توافر مقاعد في بعض المباريات.