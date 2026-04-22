تفاصيل جديدة في قضية خناقة كمبوند الفردوس

نظرت محكمة مستأنف جنح السادس من أكتوبر بالجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف المتهمين على الحكم الصادر بإدانتهما بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة كمبوند الفردوس"، والمتهمين فيها بالاعتداء على سائق وإتلاف سيارته.

جدل داخل قاعة المحكمة في قضية الفردوس

وخلال الجلسة، ترافع دفاع المتهمين، المستشار حسن يوسف، ودفع بعدم توافر أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وفقًا لما نصت عليه المادة 242/1 من قانون العقوبات بشأن الضرب، والمادة 361 بشأن جريمة الإتلاف، مؤكدًا انتفاء القصد الجنائي والمادي في حق موكليه.

كما دفع الدفاع بتناقض أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، إضافة إلى ما وصفه بوجود شبهة في التقرير الطبي المقدم بالأوراق.

مواجهة قانونية ساخنة في استئناف خناقة الفردوس بأكتوبر

وفي مرافعته، أشار الدفاع إلى وجود محاولات للتصالح بين الطرفين، موضحًا أن المجني عليه تردد في إنهاء النزاع، وطلب مبالغ مالية، على حد قوله، قبل أن تتعثر مساعي الصلح.

وكانت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس لمدة سنة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ عن تهمة الضرب، كما قضت بحبسهم 6 أشهر أخرى عن تهمة الإتلاف مع كفالة مماثلة.

محكمة أكتوبر تستمع لدفاع المتهمين في قضية سائق الفردوس

كما أدانت المحكمة المتهم الأول، وهو الأب، بالحبس 3 أشهر مع الشغل في واقعة حيازة سلاح أبيض، مع النفاذ وغرامة 1000 جنيه ومصادرة السلاح. فيما قضت بتغريم المتهمة الرابعة مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهام متعلق بالسب والقذف.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول بالجيزة، قد أحالت القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه، إلى المحاكمة.

اتهامات متبادلة ودفاع قوي في استئناف "خناقة كمبوند الفردوس"

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها إتلاف سيارة المجني عليه عمدًا، والضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح أبيض.

كما قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، في وقت سابق، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية، مع إخلاء سبيل الزوجة بضمان محل الإقامة.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليه "إسماعيل عبد الغني" إصابته بكدمات في فروة الرأس والأذن اليمنى، بالإضافة إلى إصابات متفرقة بالجسم، مؤكدًا حاجته إلى فترة علاج تقل عن 21 يومًا.

