"الصحة": 4 طرق لحماية نفسك من فيروس كورونا

10:32 م الخميس 15 أبريل 2021
"الصحة": 4 طرق لحماية نفسك من فيروس كورونا

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، الخميس، أفضل الأطعمة التي يمكن تقديمها لطفلك خلال جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هناك ضرورة لتجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة، تناول كل ما هو غني بالفيتامينات "c-a"، الإكثار من السلطات والألبان، إعداد وجبات في المنزل.
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وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا فيسبوك الأطعمة المصنعة الألبان السلطات

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