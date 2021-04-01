كذبة أبريل.. التلفزيون الألماني: السفينة إيفرجيفن عالقة مرة أخرى لكن في برلين

كتب- أشرف جهاد:

لم يجد برنامج Tagesschau أشهر برنامج إخباري ألماني أفضل من السفينة الجانحة في قناة السويس إيفرجيفن لتكون بطل كذبة أبريل هذا العام. وفاجأت صفحة البرنامج متابعيها بصورة لسفينة تحمل شعار شركة إيفرجرين (المالكة لإيفرجيفن) في قناة كيل الألمانية، وكتبت عليها "عالقة مرة أخرى.. سفينة الحاويات إيفرجيفين جانحة في منطقة برلين الحكومية".

وقالت الصفحة الرسمية للبرنامج على فيسبوك إنه تم تكليف وزير النقل الفيدرالي الألماني أندرياس شوير بإعادة السفينة لوضعها.

ولم تكتف الصفحة بهذا الأمر، وكتبت معلقة على التدوينة: "بعد أن أفرغت السفينة حمولتها في ميناء هامبورغ يوم الأربعاء، كانت في طريقها إلى منطقة سبريوالد لتحميل كمية كبيرة من البضائع. إلا أنها علقت مرة أخرى في قناة كيل".

وتسببت التدوينة في حالة من الجدل بين متابعي الصفحة، وأعاد أكثر من 1700 متابع تشييرها، وطالب بعضهم بمعاقبة الشركة المالكة وقبطان السفينة. فيما بدأ البعض يكتشف الخدعة، وعلقوا لتنبيه القراء إلى أنها كذبة إبريل. وكتب أحدهم ساخرا: "صدقت كل شيء حتى قرأت أن شوير (وزير النقل الألماني) كان من المفترض أن يحل المشكلة". ثم اتضح: أبريل ، أبريل". فيما انتقد آخرون الصفحة لعدم تنبيهها القراء إلى أن التغريدة كذبة أبريل.

وبرنامج Tagesschau من أشهر البرامج الإخبارية على التلفزيون الألماني. وكلمة Tagesschau تعني باللغة الألمانية العرض أو المراجعة اليومية. ويتم بث البرنامج على عدة شبكات تلفزيونية في وقت بثه المباشر في الثامنة مساء.

يذكر أن السفينة إيفرجيفن لا تزال محتجزة في منطقة البحيرات المرة في قناة السويس، وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في تصريح اليوم إم السفينة لن تغادر مصر حتى تدفع التعويضات المترتبة على جنوحها وغلقها لقناة السويس، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلب أكثر من مليار دولار تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة بسبب خسائر تعطل الملاحة 6 أيام، وستمنح حوافز بتخفيضات من 5 لـ 15% للسفن المتضررة .