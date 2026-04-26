أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها المحافظة اليوم، لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، مشيرا إلى أن مركز العمليات والطوارئ يتابع مع رؤساء المدن للوقوف على أي تداعيات له.

امتداد الزلزال لمدينة دهب

وتعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لهزة أرضية، شعر بها المواطنون، وامتدت إلى مدينة دهب، بحسب ما أكد مواطنين أنهم شعروا بالهزة التي لم تستمر سوى ثواني معدودة.

تفاصيل الزلزال

وأكدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث هزة أرضية على بعد 77,9 كيلومتر من مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر.

وذكر بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة الأرضية وقعت اليوم في تمام الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي، خط عرض 29,0022 شمالا، وخط الطول 33,3577 شرقا، والعمق 26,1 كيلو.