يستأنف مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، إذ يبدأ مناقشة عدد من طلبات المناقشة وتقارير اللجان النوعية، في إطار دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة عدد من الملفات الحيوية.

مناقشة 3 طلبات بشأن ملفات رياضية وشبابية

يناقش المجلس خلال جلسته اليوم 3 طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء، تستهدف استيضاح سياسة الحكومة تجاه عدد من القضايا المهمة، من بينها مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وذلك بناءً على طلب مقدم من النائبة ميرال الهريدي وأكثر من 20 عضوًا.

ويتناول المجلس طلبًا مقدمًا من النائب نشأت حته بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، إلى جانب مناقشة طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي حول نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، وخطط إعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة في أولمبياد 2028.

تقارير اقتصادية ومالية أمام المجلس

ينظر مجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم عددًا من تقارير اللجان، أبرزها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن إعادة النظر في آليات تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب، إلى جانب مقترحات تتعلق بطرح كميات كافية من العملات المعدنية في الأسواق.

خطة لمواجهة البطالة وتطوير البنية التحتية

ويناقش "الشيوخ" تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن وضع خطة عاجلة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بمدينة العريش، فضلًا عن مناقشة تقرير مشترك حول توصيل التيار الكهربائي لبعض القرى والتجمعات في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وفي قطاع الإسكان والنقل، يستعرض المجلس عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير البنية التحتية، وإنشاء الكباري، ورفع كفاءة الطرق، وتجميل الميادين، إلى جانب مقترحات بشأن تصدير العقار وتطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية.

ملفات التعليم والزراعة على طاولة المناقشات

يتناول المجلس أيضًا تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، والتي تشمل تطوير المستشفيات الجامعية، وعودة خدمات الطوارئ، وتحسين خدمات الاتصالات، وإطلاق مشروع نادي الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إعداد خريطة وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية.

وفي قطاع الزراعة، يناقش المجلس مقترحات تتعلق بإنشاء فروع للبنك الزراعي المصري، وضبط سوق الدواجن، وتغطية بعض الترع، إلى جانب مناقشة تقارير لجان الثقافة والإعلام بشأن تنظيم المحتوى المحلي على منصات البث الرقمي، ووضع ضوابط لإعلانات شركات المكافحة المنزلية.

ومن المقرر إحالة ما ينتهي إليه المجلس من تقارير وتوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

