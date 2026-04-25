أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات غدًا

كتب : داليا الظنيني

10:53 م 25/04/2026
    حالة الطقس
    خالة الطقس
    الطقس
    الطقس
    حالة الطقس في المهندسين (5)
    حالة الطقس في المهندسين (4)
    الطقس
    الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجة الحرارة سجلت 34 درجة على القاهرة، ووصلت في بعض المناطق إلى 40 درجة.

وأضافت عضو الأرصاد أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيحسن الأحوال ويخفض الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات، متوقعة أن تسجل العظمى غدا 27 درجة.

وأشارت إلى أن يوم الاثنين سيشهد انخفاضا ملحوظا في الحرارة، لتتراوح العظمى بين 27 و28 درجة طوال الأسبوع.

وشددت الدكتورة منار غانم على أنه من المتوقع نشاط للرياح غدا قد يثير الرمال والأتربة مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل وتمتد لبعض المناطق الداخلية ومناطق من القاهرة الكبرى.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأمطار القاهرة الكبرى

