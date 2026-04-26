مواجهة مرتقبة.. خطيب "عروس بورسعيد" أمام الجنايات في محاكمة "قاتلة فاطمة"

كتب : طارق الرفاعي

11:23 ص 26/04/2026 تعديل في 11:25 ص
    المتهمة خلال المحاكمة٢
    محامي عروس بورسعيد
    محكمة جنايات بورسعيد ٨
    المتهمة خلال المحاكمة
    محكمة جنايات بورسعيد
    المتهمة أمام المحكمة

قررت محكمة جنايات بورسعيد استدعاء الطبيب الشرعي وعدد من شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، وذلك خلال جلسة مرتقبة تُعقد غدًا الاثنين، في إطار استكمال نظر القضية وكشف تفاصيلها الكاملة.

استدعاء خطيب الضحية وشهود الواقعة

وشمل قرار المحكمة استدعاء خطيب المجني عليها، إلى جانب إحدى الشاهدات المعروفة باسم "شهد"، وذلك ضمن قائمة الشهود الذين طلبت هيئة الدفاع الاستماع إلى أقوالهم خلال جلسات المحاكمة.

اتفاق على طلبات جوهرية

وجاء هذا القرار بعد توافق بين فريق الدفاع عن المتهمة وأسرة المجني عليها على عدد من الطلبات المهمة، أبرزها مناقشة الطبيب الشرعي بشأن تقريره، والاستماع إلى شهود الواقعة، بالإضافة إلى استدعاء ضابط التحريات، في محاولة للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتوضيح ملابسات الحادث.

تفاصيل واقعة عروس بورسعيد

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، حين تم العثور على الفتاة فاطمة ياسر خليل، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، وذلك أثناء تواجدها مع عائلتها لتناول وجبة الإفطار.

اعترافات المتهمة

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بارتكاب الواقعة، موضحة أن خلافًا نشب حول شقة سكنية، تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

جلسات حاسمة مرتقبة

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة مناقشات تفصيلية مع الشهود والطب الشرعي، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة قرارها النهائي في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل محافظة بورسعيد.

