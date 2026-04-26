إعلان

اليوم.. لجنة إدارة الأزمات تعقد اجتماعًا لمراجعة قرارات ترشيد الطاقة

كتب : أحمد العش

09:00 ص 26/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة ومراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في إطار التقييم الدوري للإجراءات المطبقة خلال الفترة الماضية.

ويأتي الاجتماع في ضوء متابعة الحكومة لمدى فاعلية القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحال التجارية ونظام العمل عن بُعد، إلى جانب دراسة تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة.

تفاصيل اجتماع لجنة إدارة الأزمات اليوم

بحسب مصدر مسؤول برئاسة مجلس الوزراء، فإن الاجتماع سيشهد مناقشة شاملة لنتائج تطبيق هذه الإجراءات، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن استمرارها أو تعديلها، بما يحقق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استقرار الحركة الاقتصادية.

وأضاف "المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة تستهدف من هذه المراجعة الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على سير النشاط الاقتصادي أو حياة المواطنين اليومية.

ماذا قال مدبولي عن اجتماع لجنة إدارة الأزمات؟

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار في وقت سابق إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها لمراجعة قرارات ترشيد الطاقة، وعلى رأسها قرار غلق المحال في تمام الساعة 11 مساءً، إلى جانب نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، مؤكدًا أن الهدف هو تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك الإجراءات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها تحقيق التوازن بين ضبط الاستهلاك ودعم استمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويأتي الاجتماع في ظل متابعة الحكومة لتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطورات أسعار الطاقة، في إطار سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

حرب إيران إيران وأمريكا ترشيد الكهرباء لجنة إدارة الأزمات مصطفى مدبولي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

