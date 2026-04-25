عقد حسن رداد وزير العمل لقاءً مع محرري ملف العمل في الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمقر الوزارة، بحضور عدد من قياداتها، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام واستعراض جهود الدولة ووزارة العمل في ملفات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به الإعلام المصري، باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومرآة تعكس نبض المجتمع وتطلعات المواطنين، مؤكدًا أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الحقائق بمهنية وموضوعية، بما يعزز وعي المواطن ويدعم استقرار المجتمع.

وأشار إلى أن للإعلام دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة من خلال التوعية بقضايا العمل والإنتاج، وتسليط الضوء على أهمية ثقافة العمل واحترام المهن المختلفة، إلى جانب توعية الشباب بفرص التدريب والتأهيل، وتشجيع المجتمع على زيادة الإنتاج باعتباره الطريق الحقيقي للتنمية والاستقرار. وأكد أن الإعلام الواعي شريك أساسي في مواجهة التحديات وترسيخ قيم العمل والإنتاج.

واستعرض وزير العمل، خلال اللقاء، أبرز ملفات الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، والتوسع في إنشاء وتحديث مراكز التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي، إلى جانب تعزيز التشاور الاجتماعي مع شركاء العمل في التشريعات والقرارات المنظمة لسوق العمل.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في تعزيز فرص التشغيل من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف وربط الباحثين عن العمل بالمنشآت المختلفة، فضلًا عن الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائق وربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتطرق اللقاء إلى جهود دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، إضافة إلى الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين بالمنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار العملية الإنتاجية.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتناول اللقاء أيضًا دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية حقوق العمالة المصرية وتعزيز فرص العمل في الأسواق الخارجية، إلى جانب جهود الوزارة في ميكنة الخدمات والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وربط منظومة التشغيل والتدريب والتفتيش ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وأكد وزير العمل استمرار التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها شريكًا مهمًا في نقل جهود الدولة إلى المواطنين وتعزيز الوعي بقضايا العمل والإنتاج والتنمية.