بالصورـ محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة احتفالًا بالعيد القومي

كتب : محمود عجمي

11:20 ص 26/04/2026
    محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للأسر الأولى بالرعاية
سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، 20 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجًا، خلال احتفالية أُقيمت بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة، في إطار خطة تخفيف الأعباء عن المواطنين.

دعم أهلي وتنسيق مشترك


وجاءت الأجهزة بدعم من إحدى الجمعيات الأهلية، وبالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

تزامن مع العيد القومي للمحافظة


وتزامن تنظيم الاحتفالية مع احتفالات العيد القومي لمحافظة أسيوط، إحياءً للذكرى الـ227 لانتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799.

حضور قيادات تنفيذية وتشريعية


شهدت الفعالية حضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجمعيات الأهلية، وقيادات العمل التنفيذي، ورجال الصحافة والإعلام بالمحافظة.

تفقد مكونات الأجهزة


وخلال الاحتفالية، تفقد محافظ أسيوط مكونات أجهزة العرائس، التي شملت ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، معربًا عن سعادته بمشاركة الفتيات فرحتهن، ومقدمًا التهنئة لهن ولأسرهن، ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

تأكيد على دعم الفئات الأولى بالرعاية


وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس روح التكافل والتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

دور التضامن والجمعيات الأهلية


وشدد محافظ أسيوط على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

استحسان الفتيات المستفيدات


ومن جانبهن، أعربت الفتيات المستفيدات عن تقديرهن لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة، مثمنات جهود المحافظة في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

أسيوط العيد القومي الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي

