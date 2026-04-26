أثار أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، الجدل في الساعات الماضية، بعد حديثه عن المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين، أمام الزمالك في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تصريحات أيمن الشريعي عن مباراة الزمالك

قال الشريعي، ساخرًا في تصريحات تلفزيونية: "ستتحدثون عن المكافآت؟ سأقول لكم إننا رصدنا مكافآت رهيبة جدًّا، وسنسددها بالدولار من أجل فوز لاعبي إنبي على الزمالك".

وأضاف: "لاعبو إنبي يقدمون مجهودًا كبيرًا هذا الموسم، وقد أتيحت لهم فرصة اللعب أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز بشكل متتالٍ، وهو ما يمنحهم فرصة لإظهار قدراتهم".

وتابع: "اللاعبون لا يحتاجون إلى تحفيز، لديهم الدافع الكافي للتألق أمام الكبار، وقلت لهم استمتعوا وقدّموا أفضل ما لديكم، وأنا أساندهم في كل الظروف".

واختتم: "لا توجد توقعات في كرة القدم، فالمباراة مجرد 90 دقيقة لها ظروفها الخاصة، وهذا ما يجعل اللعبة ممتعة".