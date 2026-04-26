الدوري الإسباني

أوساسونا

19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

21:45

يوفنتوس

"مكافآت بالدولار".. تعليق مثير للجدل من الشريعي عن مواجهة الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

10:41 ص 26/04/2026 تعديل في 10:44 ص

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

أثار أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، الجدل في الساعات الماضية، بعد حديثه عن المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين، أمام الزمالك في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تصريحات أيمن الشريعي عن مباراة الزمالك

قال الشريعي، ساخرًا في تصريحات تلفزيونية: "ستتحدثون عن المكافآت؟ سأقول لكم إننا رصدنا مكافآت رهيبة جدًّا، وسنسددها بالدولار من أجل فوز لاعبي إنبي على الزمالك".

وأضاف: "لاعبو إنبي يقدمون مجهودًا كبيرًا هذا الموسم، وقد أتيحت لهم فرصة اللعب أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز بشكل متتالٍ، وهو ما يمنحهم فرصة لإظهار قدراتهم".

وتابع: "اللاعبون لا يحتاجون إلى تحفيز، لديهم الدافع الكافي للتألق أمام الكبار، وقلت لهم استمتعوا وقدّموا أفضل ما لديكم، وأنا أساندهم في كل الظروف".

واختتم: "لا توجد توقعات في كرة القدم، فالمباراة مجرد 90 دقيقة لها ظروفها الخاصة، وهذا ما يجعل اللعبة ممتعة".

أيمن الشريعي الزمالك

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل
20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل
إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
القمح في مواجهة الملوخية.. لماذا وصل سعر طن التبن لـ 10 آلاف جنيه بالمنيا؟
القمح في مواجهة الملوخية.. لماذا وصل سعر طن التبن لـ 10 آلاف جنيه بالمنيا؟
الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج
الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج

