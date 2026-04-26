ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.47% عند مستوى 52620 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.



وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.80%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 0.19% عند مستوى 52058 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.



الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم



يتصدر سهم مصر للزيوت و الصابون الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات.



الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم



يتصدر سهم بريميم هيلثكير جروب الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الملتقي العربي للاستثمارات .

