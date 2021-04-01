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لمنع زيادة الإصابات.. توجيهات حكومية بتشديد مراقبة إجراءات مواجهة كورونا في رمضان

02:40 م الخميس 01 أبريل 2021
لمنع زيادة الإصابات.. توجيهات حكومية بتشديد مراقبة إجراءات مواجهة كورونا في رمضان

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وشدد شعراوي، على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أي ارتفاع في أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان.

وأكد الوزير، على ضرورة التنبية على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط في أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بإرتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مواجهة كورونا في رمضان فيروس كورونا

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