محافظ الفيوم يقرر تسليم وحدات سكنية لـ 6 أسر متضررة من انهيار عقاري الحواتم

كتب : حسين فتحي

06:31 م 08/04/2026
    آثار حطام منزلين منهارين بحى الحواتم بالفيوم (1)
    آثار الحطام تغلق شارع الفلاح بحى الحواتم بالفيوم (1) (1)
    إنهيار تام لمنزلين بحى الحواتم بالفيوم (1)
    آثار حطام منزلين منهارين بحى الحواتم بالفيوم
    إنهيار كلى لمنزلين بحى الحواتم بمدينة الفيوم (2)
    إنهيار منزلين ونجاة اصحابهم بمدينة الفيوم (1)
    إنهيار كلى لمنزلين بحى الحواتم بمدينة الفيوم
    غلق شارع الفلاح بمدينة الفيوم بعد إنهيار منزلين (1)
    انهيار منزلين بحى حواتم بالفيوم (1)

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، عن توفير وحدات سكنية بديلة "مفروشة بكامل تجهيزاتها" لـ 6 أسر من قاطني العقارين اللذين انهارا بمنطقة "الحواتم" بمدينة الفيوم. جاء القرار لضمان استقرار الأسر المتضررة وتوفير مأوى آمن لهم بشكل فوري، مع توجيهات بتقديم كافة أوجه الدعم العيني والاجتماعي لهم.

كواليس ليلة الانهيار

وكانت منطقة "الحواتم" بمدينة الفيوم، قد شهدت حالة من الاستنفار الأمني المدعومة بقوات الحماية المدنية بمنطقة شارع الفلاح على الانهيار المفاجئ لمنزلين قديمين. وكشفت التحريات التى قادها الرائد شريف فارس رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "ثان" ومعاونه النقيب محمود غيث تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أن العناية الإلهية أنقذت السكان، حيث شعرت الأسر بوجود تصدعات وخلل في الجدران قبل وقوع الحادث بساعتين، مما دفعهم لمغادرة المنازل واللجوء للأقارب، وهو ما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحقيقات النيابة والمعاينة الفنية

من جانبها، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الأنقاض، واستمعت لأقوال 4 من السكان الذين أكدوا مفاجأتهم بتصدع المباني. فيما كشفت المعاينة الفنية لمهندسي مجلس المدينة أن العقاريين بنيا بشكل عشوائي منذ عشرات السنين، مما جعلهما عرضة للانهيار نتيجة التقادم.

تأمين المنطقة

ووجه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة الفيوم 'ثان" بفرض كردون أمنى حول المكان من أجل سلامة سكان المنطقة ، مع استدعاء قوات الحماية المدنية لتأمين المنطقة وفصل خطوط الغاز والكهرباء بالتعاون مع أجهزة مجلس مدينة الفيوم وإدارة المتابعة الميدانية، كما قامت لجان هندسية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الفيوم، ومهندسى مجلس مدينة الفيوم، بفحص المبانى المجاورة للمنزلين المنهارين وإعداد تقرير مفصل عن كافة المنازل المقامة بمنطقة الحادث.

انهيار منزلين بالفيوم محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم سكن بديل مفروش مديرية أمن الفيوم منطقة الحواتم النيابة العامة

