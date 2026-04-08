وفد من التنسيقية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تعزيز التعاون

كتب : أحمد الجندي

05:45 م 08/04/2026

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية والتشريعية، ودعم قنوات التواصل بين الجانبين.

دور الجهاز في الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية

وبحسب بيان، تناول اللقاء عددًا من المحاور، من بينها طبيعة العلاقة بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشيوخ، ودور الجهاز في الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتطوير التقارير الرقابية على المستوى القطاعي.

ضرورة استدامة قنوات التواصل بين الجانبين

وأكد أعضاء وفد التنسيقية الأهمية الاستراتيجية لتقارير الجهاز، خاصة تلك المتعلقة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، معتبرين إياها بوصلة تسترشد بها القوى البرلمانية في أداء مهامها، ومشددين على ضرورة استدامة قنوات التواصل بين الجانبين.
وثمّن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الجهاز باعتباره من حراس المال العام، مشيدًا بتواصله المستمر مع النواب.

وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن الفصل التشريعي الثاني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استقلالية الجهاز لا تعني العزلة، بل تهدف إلى التواصل الفعّال مع كافة الجهات لتحقيق الصالح العام وحماية مصالح المواطنين، مثمنةً حرص الجهاز على التواصل الدائم مع النواب لتيسير العمل التشريعي والرقابي.

فيما أشادت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتواجد الفاعل والقوي للجهاز على الساحة الأفريقية.

وخلال اللقاء، رحّب المستشار محمد الفيصل يوسف بوفد التنسيقية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب باعتبارهم ركيزة للتنمية، ومشيرًا إلى أن الحضور الشبابي في غرفتي البرلمان يعكس توجه الدولة نحو تمكينهم ودمجهم في صنع القرار، كما استعرض طبيعة العلاقة التكاملية بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشيوخ لتحقيق رقابة فعالة، وكشف عن توجه لتطوير التقارير الرقابية لتشمل المستوى القطاعي بما يوفر رؤية أشمل لمختلف القطاعات.

شارك في اللقاء من أعضاء التنسيقية النواب: عماد خليل، وأميرة صابر، ومحمود تركي، وأحمد سيد، والحسيني الليثي، ومحمد محسن، وعماد بركات، وسارة بخيت، وحنان وجدي، وأحمد خالد، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائبة غادة علي وماجد طلعت، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

