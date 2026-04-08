قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم إرسال العديد من الاتفاقيات والقوائم والرسائل من قبل أشخاص لا علاقة لهم على الإطلاق بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن المفاوضات الإيرانية.

وأضاف ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، اليوم الأربعاء، "أنه في كثير من الحالات، هم محتالون ودجالون وأسوأ من ذلك. سيتم الكشف عنهم بسرعة بعد اكتمال تحقيقنا الفيدرالي".

وأشار ترامب إلى أن هناك مجموعة واحدة فقط من "النقاط" ذات المغزى والمقبولة لدى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها ستتم مناقشتها خلف أبواب مغلقة خلال هذه المفاوضات.

وتابع الرئيس الأمريكي:"هذه هي النقاط التي تشكل الأساس الذي اتفقنا على أساسه على وقف إطلاق النار. إنه شيء معقول، ويمكن الاستغناء عنه بسهولة".

وفي سياق متصل، انتقد ترامب تغطية CNN، قائلًا:"إنه يشبه إلى حد كبير قناة CNN الإخبارية المزيفة الليلة الماضية، حيث تصدرت عنوان 'مصدر' لم يكن لديه السلطة أو السلطة لكتابة رسالة يدعي فيها سلطة كبيرة".