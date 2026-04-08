ترامب: تداول اتفاقات ورسائل من جهات لا صلة لها بالمفاوضات مع إيران

كتب : عبدالله محمود

06:40 م 08/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم إرسال العديد من الاتفاقيات والقوائم والرسائل من قبل أشخاص لا علاقة لهم على الإطلاق بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن المفاوضات الإيرانية.

وأضاف ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، اليوم الأربعاء، "أنه في كثير من الحالات، هم محتالون ودجالون وأسوأ من ذلك. سيتم الكشف عنهم بسرعة بعد اكتمال تحقيقنا الفيدرالي".

وأشار ترامب إلى أن هناك مجموعة واحدة فقط من "النقاط" ذات المغزى والمقبولة لدى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها ستتم مناقشتها خلف أبواب مغلقة خلال هذه المفاوضات.

وتابع الرئيس الأمريكي:"هذه هي النقاط التي تشكل الأساس الذي اتفقنا على أساسه على وقف إطلاق النار. إنه شيء معقول، ويمكن الاستغناء عنه بسهولة".

وفي سياق متصل، انتقد ترامب تغطية CNN، قائلًا:"إنه يشبه إلى حد كبير قناة CNN الإخبارية المزيفة الليلة الماضية، حيث تصدرت عنوان 'مصدر' لم يكن لديه السلطة أو السلطة لكتابة رسالة يدعي فيها سلطة كبيرة".

دونالد ترامب اتفاق وقف النار حرب إيران إيران وأمريكا

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم

