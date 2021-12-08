بيع شقق ومحال.. تفاصيل مزاد ضخم بمحافظة القاهرة الثلاثاء المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات، عن بيع أراضي ووحدات سكنية ومحال تجارية ووحدات إدارية.

كما أعلنت المحافظة عن طرح حق استغلال لبدرومات ومجزر نصف آلي ووحدات إدارية ومحال تجارية وخدمات وكافتيريات ومحطات تقوية موبايل وبوفيه بأحياء مختلفة.

جلسة مزاد يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021 الساعة 12 ظهرا بنادي شرطة القاهرة بعابدين

1- بيع 150 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحي السلام أول بمساحة 97.5 م2 تقريبا للوحدة بعمارات أرقام (1، 5، 6، 7، 8، 11، 12).

ويبلغ تأمين دخول المزاد 3000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

2- بيع 4 محال تجارية دوبلكس يمشروع أهالينا 1 بحي السلام أول بمساحة 295 م2 تقريبا لكل محل بالعمارات أرقام (1، 2، 3).

ويبلغ تأمين دخول المزاد 19500 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

3- بيع 17 محلا تجاريا بمشروع أهالينا 1 بحس السلام أول بمساحات من 73 م2 إلى 88 م2 تقريبا لكل محل بعمارات أرقام (15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

ويبلغ تأمين دخول المزاد 3000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

4- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لـ 42 بدروما بنشاط حرفي بمشروع أهالينا بحي السلام بمساحة 180 م2 لكل بدروم.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 2000 جنيه، وثم كراسة الشروط 299 جنيها.

5- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمجزر 15 مايو النصف آلي بمساحة 28825 م2 تقريبا.

ويبلغ تأمين دخول المزاد مليون و500 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 4000 جنيه.