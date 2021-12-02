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بحضور البابا تواضروس.. الكنيسة القبطية تطلق مبادرة لمجابهة التغيرات المناخية

09:54 م الخميس 02 ديسمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

شهد مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد ظهر اليوم الخميس، إطلاق مبادرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمجابهة التغيرات المناخية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، وأحمد فتحي أحمد محمد رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" المنسق الوطني للتحالف الإفريقي للمناخ، و300 كاهن من المختصين بالرعاية الاجتماعية في إيبارشيات الصعيد.

ألقى فتحي محاضرة عن التغيرات المناخية وضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتشجيع على الزراعة والتنمية المستدامة، كما أعلن قداسة البابا عن مسابقة زراعة الأشجار بالكنائس والإيبارشيات بما لايقل عن مئة شـجرة وتوثيق هذه الأنشطة باسم الكنيسة والإيبارشية التي تقام فيها كتعبير عملي عن دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحفاظ على البيئة.

البابا تواضروس الثاني التغيرات المناخية الكنيسة القبطية

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